L'80 per cento di ventimila partite Iva liguri è tornato al lavoro

Liguria - Il primo giorno della fase della convivenza con il virus Sars-Cov-2 è trascorso anche in Liguria con un sentimento generalizzato simile a quello che si prova il primo giorno di scuola.

"E' stata una giornata di riapertura felice. Stando ai dati delle Camere di commercio - ha spiegato nel tardo pomeriggio il presidente della Regione, Giovanni Toti, nel corso della consueta conferenza stampa di fine giornata - oggi potenzialmente potevano riaprire 16mila partite Iva con negozio e 4mila partite Iva attive nei servizi alla persona. Di questa platea si stima che il 70/80 per cento abbia riaperto la saracinesca. Questo dimostra quanto ci fosse voglia di ripartire".

Il governatore ligure ha anche anticipato che la Liguria sta pensando di concedere la possibilità di aprire anche ai centri estivi per i bambini al di sotto dei tre anni: "Non credo sarà possibile per il 25 maggio, ma è probabile che lo sarà per la prima settimana di giugno".

"Oggi - ha aggiunto Toti - abbiamo chiuso i bandi di Alisa per lo svolgimento degli esami sierologici per le aziende che stanno riaprendo in questi giorni. Si parla di una capacità di circa 1.000 test al giorno".