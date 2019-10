Ispra: "Nessun Comune ligure può ritenersi al sicuro dai rischi idrogeologici"

Liguria - Dopo il grande successo dello scorso anno, il prossimo 18 ottobre si svolgerà la terza edizione de “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”, una giornata dedicata all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, e organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e con gli Ordini regionali dei geologi. In Liguria sono 35 le scuole che parteciperanno alla giornata: un geologo parlerà con gli studenti e gli insegnanti per rimarcare l'importanza e la necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali.



La Liguria è tra le regioni italiane con la più alta percentuale di popolazione a rischio alluvioni. La superficie regionale a elevato rischio frana e/o media pericolosità idraulica è di 902,8 km quadrati, ben il 16,7% dell’intero territorio (5.416 km quadrati). Ma c’è un dato ancor più impressionante, cioè il fatto che in ognuno dei 235 Comuni liguri siano presenti aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità da frana o da una media pericolosità idraulica.I numeri emergono dall’ultimo rapporto dell’Ispra sul Dissesto idrogeologico in Italia (dati 2017), elaborati dall’Ufficio studi Confartigianato, in base al quale, almeno per ciò che riguarda la Liguria, nessun Comune può ritenersi al sicuro dai rischi idrogeologici. Nel confronto nazionale, la Liguria si colloca in ottava posizione con il 13,9% di superficie a rischio elevato e molto elevato: l’area interessata è pari a 751,9 km quadrati. In Italia la percentuale di zona a rischio è dell’8,4%. Guardando le singole province, Genova risulta il territorio più “minacciato”, con quasi 456,6 km quadrati di superficie a pericolosità elevata e molto elevata (il 24,9%) ed altri 430 kmq circa sono considerati a media pericolosità; per superficie a rischio elevato e molto elevato seguono Imperia e Savona (ciascuna con circa 110 kmq) e La Spezia (circa 76 kmq).



Passiamo alla pericolosità idraulica: in Liguria l’area a medio rischio corrisponde a una superficie di 153,5 km quadrati, il 2,8% dell’intero territorio regionale (8,4% in Italia). La pericolosità è elevata nel 2,1% dei casi (111,5 kmq), bassa nel 3,5% (188,9 kmq). A livello provinciale La Spezia risulta a maggior rischio, con 44,1 kmq di superficie a pericolosità elevata (5%), 63,3 kmq a pericolosità media (7,2%) e 69,4 kmq a basso rischio (quasi l’8%).



Fra gli obiettivi della Giornata la diffusione della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente; la divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente; la divulgazione del Sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini. Verranno illustrati esposti i rischi naturali specifici del territorio, anche con l’ausilio dei Piani di Bacino, del Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni e degli studi di Microzonazione Sismica. Verrà lasciato, infine, ampio spazio al dibattito ed alle domande degli studenti e degli insegnanti.