Intanto al San Martino pronti altri 17 posti letto Covid

Liguria - Aumentano i casi Covid+ in Liguria. Aumentano soprattutto coloro i quali necessitano di ricovero e per questo la Direzione Sanitaria ha attivato da oggi, presso il piano -2 del Padiglione Patologie Complesse, un’ulteriore area di Malattie Infettive, con una dotazione di 17 posti letto, dedicata al ricovero di pazienti Covid+. Il reparto, chiuso il 9 luglio ultimo scorso, quando era stato dimesso dalle Malattie Infettive l’ultimo paziente Covid guarito, era stato mantenuto in stand-by nell’eventualità di una recrudescenza autunnale dell’infezione da Covid.