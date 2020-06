Inizia oggi la sperimentazione di 'Immuni'

Liguria - Abruzzo, Marche, Puglia e Liguria sono le regioni prescelte per la sperimentazione operativa dell'app Immuni che parte ufficialmente oggi: servirà a definire la tracciabilità dei contatti Covid positivi. Il softwar, scaricabile dal primo giugno e, dopo la prima settimana di sperimentazione, andrà su tutto il territorio nazionale dal prossimo 15 giugno. Ad oggi si parla di 2 milioni di download in tutto il Paese ma, fra le altre polemiche che ha scatenato, c'è anche quella legata alla tipologia di smartphone supportante perché in alcuni casi si tratta di strumenti incompatibili per scaricarla. L'App, a cui è dedicato il sito immuni.italia.it, funziona senza seguire gli spostamenti, senza conoscere l'identità della persona che la installa sul proprio cellulare, o quella delle persone con cui si entra in contatto. Si può scaricare gratuitamente e volontariamente, non accede alla rubrica, non invia sms e non chiede il numero di telefono all'utente.