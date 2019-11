Incidenti stradali, i consigli per viaggiare sicuri con i più piccoli

Liguria - Calano gli incidenti stradali in Liguria ma aumenta drammaticamente il numero delle vittime della strada con uno spaventoso aumento del 42.5 per cento. E’ quanto riportato da una recente indagine Istat che attesta: nel 2018 si sono verificati nel territorio regionale 8.286 incidenti, 124 decessi e oltre diecimila feriti. L’aumento della percentuale delle vittime è legata soprattutto al crollo di Ponte Morandi. I costi sociali legati agli incidenti stradali sono altissimi: nel 2018 è stimato in 17 miliardi nell'intero territorio nazionale (283,1 euro pro capite) e quasi 718 milioni (457,6 euro pro capite in Liguria).



Gli incidenti stradali sono tra le prime cinque cause di morte in età pediatrica, quindi nella fascia 0-14. Spesso i minori coinvolti negli incidenti stradale sono nella fascia di età 0-4 anni, la stessa per la quale dai giorni scorsi è necessaria l’installazione del seggiolino anti abbandono. Se riguardo all’applicazione della norma si attendono molti sviluppi, ci sono una alcuni comportamenti dannosi assunti da chi dovrebbe assicurare i più piccoli nei viaggi in auto.



I bambini molto piccoli necessitano sempre continue attenzioni e molti genitori per averli vicini invece che assicurarli al seggiolino li tengono in braccio. Scenari pericolosi che però se sembrano una soluzione ideale, in caso di incidente possono compromettere anche in via definitiva la salute dei più piccoli. L’unica regola fondamentale per evitare situazioni di rischio di questo genere è assicurare il bambino alla seduta non solo se in tenerissima età e nel caso, sia possibile, viaggiare al suo fianco per distrarlo durante il viaggio. Sono molti i consigli per assicurare il proprio bimbo al seggiolino. La guida Habu ricorda che corretto utilizzo dei seggiolini per auto riduce il pericolo di lesioni di oltre il 70% e quello di morte di oltre il 25%, rispetto al semplice impiego delle cinture di sicurezza. La vita e il benessere dei nostri figli sono un bene talmente prezioso che questi dati non possono lasciarci indifferenti e l’applicazione delle normative, prima di ogni cosa, è da interpretare non come una limitazione bensì come un vantaggio ed una tutela.



In merito alcuni consigli arrivano anche dalla Polizia di Stato che ricorda quanto disposto dall’articolo 172 del Codice della strada, si tratta della stessa norma che prevede l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti i sedili di un veicolo. E’ necessario che il seggiolino sia omologato, come ricorda la guida Habu che elenca la specifica classificazione da seguire basata sui gruppi. Il gruppo 0 è per bambini fino a 10 kg, dalla nascita ai 12 mesi circa, il gruppo 0+ è fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa). Queste tipologie vanno posizionate sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia. Se posizionati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag. Il gruppo 1 è dai 9-18 kg, dai 9 mesi ai 4 anni circa, mentre il gruppo 2 è dai 15-25 kg, da 3 a 6 anni circa, infine il gruppo 3 (22-36 kg, da 5 a 12 anni circa).



Sul sistema anti abbandono ci sono ancora molti dubbi anche se si possono mantenere i vecchi seggiolini, per la fascia di età 0-4 anni, purché vengano integrati con un dispositivo che si attivi nel caso in cui si presenti la drammatica ipotesi di un minore lasciato in auto.