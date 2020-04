In Liguria possibili aperture già da lunedì

Liguria - Tornerà a riunirsi domani la task force della Regione Liguria che continuerà a ragionare sull'approccio alla 'fase 2' che sarà al vaglio anche del gruppo di lavoro del Governo, mentre oggi il tema è stato affrontato anche nella riunione dei governatori delle Regioni.. “Già nella giornata di lunedì saranno apportati aggiustamenti – ha spiegato questa sera Toti in conferenza stampa – li comunicheremo presumibilmente domenica sera”.



“Rispetto alle possibilità di cittadini e imprese – ha aggiunto – faremo un'ordinanza in base anche all'ipotesi che il Governo possa già autorizzare per lunedì il ritorno al lavoro di cantieri edili e nautici mentre il resto riaprirà il 4 maggio secondo determinazioni che avremo modo di affinare nei prossimi giorni”.



In merito allo stanziamento di risorse per il riconoscimento al personale medico impegnato in prima fila in queste settimane di emergenza, Toti ha risposto così alla nota dei sindacati: “Abbiamo stanziato una cifra importante, non l'hanno presa bene e mi sarei aspettato un plauso, mi accusano di averlo comunicato in modo irrituale, mi scuso e mi dispiaccio”.

L'assessore alla sanità Viale ha invece sottolineato come si stia lavorando per “la riapertura graduale dell'attività di elezione” e per “l'inevitabile” e progressiva accoglienza dei pazienti negli ospedali. “Questo tema – ha affermato – è al centro della nostra attenzione. Su queste tematiche bisogna iniziare a dare delle risposte, non bisogna perdere di vista la possibilità di accogliere ancora pazineti Covid-19”.



Oggi infine si è riunito un tavolo al quale ha preso parte anche l'assessore allo sport Cavo che ha avuto al centro anche la ripresa delle attività. “Abbiamo riunito tutto il mondo dello sport – ha concluso Viale – che ha ascoltato e condiviso per noi percorso di prudenza nella riapertura ma anche la possibilità di fornire proposte per graduale riapertura. Siamo partiti col piede giusto”.