In Liguria niente internet per una famiglia su quattro

Liguria - Quasi una famiglia ligure su quattro non ha accesso a internet. Lo rileva uno studio effettuato da IlSole24Ore su dati Istat. Precisamente, si legge che in Liguria ha accesso alla rete il 75.9 per cento delle famiglie residenti. La media nazionale è pari al 76,1%. Si va da un 82,3 per cento nella provincia autonoma di Trento, valore massimo, al 67,3 per cento della Calabria, valori più basso. Generalmente, scendendo da Nord verso Sud la percentuale di nuclei famigliari connessi si riduce. Informazioni che assumo un peso centrale in questo momento di emergenza sanitaria in cui smart working e didattica a distanza stanno prendendo piede. Ma evidentemente non tutti hanno le stesse possibilità.



N.R.