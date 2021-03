In Liguria 141 dosi di vaccino alla scuola, in Toscana oltre 27mila

Liguria - Conto alla rovescia per la partenza della campagna vaccinale nelle scuole della Liguria. Da lunedì 8 marzo previsto l'avvio il programma di immunizzazione per docenti e personale, in un settore che è diventato il fronte del contagio secondo le ultime statistiche. L'Istituto Superiore di sanità ha nelle scorse ore pubblicato un report che mostra come gli under 20 siano la categoria più colpita nella nuova ondata di contagi da Covid, superando per la prima volta gli anziani. In particolare la fascia dai 13 ai 19 anni ha segnalato un'incidenza vicino ai 200 casi per 100mila abitanti: una popolazione quasi esattamente sovrapponibile gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

In Liguria la campagna dedicata agli istituti scolastici è partita in ritardo rispetto alla vicina Toscana. Genova ha dato priorità ai transfrontalieri e al personale non sanitario (volontari e lavoratori che gravitano attorno al mondo sanitario). A ieri 1° marzo c'erano solo 141 dosi somministrate a rappresentanti del personale scolastico. Oltre il confine la situazione è del tutto diversa: sono già 27.528 le punture dedicate ai dipendenti del mondo della scuola dal Parmignola in giù. Stesso discorso per la forze armate: 10.030 per la Toscana e solo 9 in Liguria.