Impennate improvvise di casi positivi, diamo i numeri

Liguria - Crescono ancora i numeri dei contagiati in Liguria riportati dalla Protezione civile nazionale. Non tanto nella giornata di oggi, dove anzi si è assistito a un brusco rallentamento, quanto nell'arco degli ultimi giorni, con numeri che, a prima vista, fanno venire i brividi.

Più 78 per cento tra giovedì scorso e ieri nella provincia spezzina, passata da 250 a 445 (oggi 450); più 66,8 per cento in quella di Genova, passata dai 1.153 casi del 2 aprile ai 1.924 di ieri (oggi 2.002); più 166,4 per cento nell'Imperiese, dove si è assistito alla crescita dai 220 di giovedì scorso ai 586 di domenica (oggi 592); addirittura più 199,6 per cento nel Savonese, passato in tre giorni da 245 a 734 (scesi oggi a 695, in maniera piuttosto incomprensibile).

Numeri freddi, che non vengono accompagnati da spiegazioni puntuali e che dunque chiunque può di fatto interpretare a modo suo, avvicinandosi o rimanendo ben distante dalla verità.



Le fonti regionali spiegano l'improvviso aumento esponenziale con l'aumento del numero di tamponi, mentre c'è chi sostiene che si tratti della parziale soluzione del problema dei tamponi andati persi a decine e decine. Una teoria che potrebbe trovare conferma nell'arrivo in provincia dei risultati di test effettuati tra il 19 e il 20 marzo: 18 giorni dopo, ben oltre il periodo di incubazione di 14 giorni considerato da Oms e Iss.

Un'impennata circoscritta alla provincia spezzina tra giovedì e venerdì, seguita da numeri contenuti nella giornata di sabato. Poi, ieri, i numeri della Protezione civile nazionale sono decollati nuovamente in tutta la Liguria, per ritornare a crescere in maniera quasi impercettibile nella giornata di oggi. Qual è la ragione di tali oscillazioni?



A livello nazionale si guardano le virgole per apprezzare l'inclinazione della curva del contagio, mentre in Liguria ci sono vere e proprie scosse telluriche ma la cosa non sembra destare particolari preoccupazioni. Anche perché questi numeri non vengono nemmeno presi in considerazione: ci si concentra maggiormente sul numero degli ospedalizzati, dei ricoverati in Terapia intensiva e dei decessi, che sino a pochi giorni fa ponevano la provincia spezzina ai vertici nazionali per tasso di letalità. Semplicemente perché mancavano all'appello ancora molte positività, saltate fuori in qualche modo nei giorni successivi.

Sempre da Roma, questa volta dal ministero della Salute, giunge invece un altro dato, quello della percentuale di posti letto di Terapia intensiva occupati.

Ebbene, in questa speciale classifica, la Liguria registra un valore pari all'89 per cento, davanti a Lombardia (84 per cento), Marche (83 per cento), Provincia autonoma di Trento (81 per cento) e Piemonte (79 per cento).