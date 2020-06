Immuni, pronta a partire la sperimentazione in Liguria

Liguria - Da oggi pomeriggio, al più tardi domani, i liguri potranno scaricare la app Immuni. L’applicazione, ideata per rispondere alle esigenze dovute all’emergenza sanitaria da coronavirus, sarà infatti disponibile negli store Android e Apple per i cittadini delle quattro Regioni pilota che hanno aderito alla fase di sperimentazione: Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia. Dopo settimane di attesa per l'implementazione dei sistemi operativi degli smartphone da parte dei colossi dell'informatica (e di relative polemiche), dunque, il software è pronto per essere installato.



L’app sarà scaricabile già nelle prossime ore ma i test inizieranno, con ogni probabilità, da venerdì 5 giugno così da poter dare il tempo al campione scelto di scaricarla. Se tutto andrà per il verso giusto, Immuni dovrebbe entrare a pieno regime entro la metà del mese di giugno, fermo restando che manca ancora il via libera definitivo del Garante per la Privacy.



L’obiettivo del Governo Conte è quello di capire se, effettivamente, il software funzioni e se interagisce con i diversi sistemi regionali. Come verificato all’interno del codice sorgente, reso pubblico in rete pochi giorni fa, le funzioni vengono svolte solo con l’utilizzo del segnale Bluetooth mentre sarà necessario il tracciamento Gps solo qualora si tratti di un soggetto positivo al coronavirus.



Nelle settimane scorse, tra il 17 e il 22 aprile, CDS aveva chiesto ai lettori attraverso un sondaggio se avrebbero scaricato o meno la app: il 54 per cento aveva risposto sì, mentre il 46 per cento aveva risposto che non l'avrebbe fatto.