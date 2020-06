Immuni app, via alla sperimentazione. Download possibile in Liguria

Liguria - Mancava l'aspetto cruciale: il contenitore per il download. Tradotto: che Apple e Android la inserissero nei loro sistemi per farla scaricare. Dalla tarda serata di ieri, dopo una lunghissima serie di polemiche è appena sbarcata sugli store italiani "Immuni app". Pensata come l'applicazione con la quale avviare il "contact tracing italiano" è scaricabile come una qualsiasi altra app da tutti coloro i quali sono in possesso di di smartphone iOS e Android. Come detto più volte, si tratta di uno strumento non obbligatorio: chi lo scarica lo fa insomma volontariamente. Il Garante della Privacy ha poi chiarito che i dati raccolti saranno conservati sui singoli dispositivi e non su un server centrale. Non si basa sulla tecnologia gps ma bluetooth, ecco perché non traccerà gli spostamenti ma solo i contatti più vicini tra smartphone e i dati raccolti potranno essere condivisi solo con l’autorizzazione del proprietario dello smartphone.



La app, che funziona in presenza dell'ultima versione di iOS (13.5) mentre per i dispositivi con sistema operativo Google è sufficiente Android 6 (Google Play Service versione 20.18.13), sarà testata in Puglia, Abruzzo e Marche e, appunto, Liguria: resta da vedere con quale percentuale fra abitanti e download. In Liguria il via ufficiale sarà l'8 giugno e non il 3: i dati raccolti e condivisi con il server centrale, gestito da Sogei, saranno cancellati entro dicembre 2020. Non c'è molto da sapere a proposito dei passi successivi: il sistema richiede la regione e la provincia di residenza oltre all'immancabile spunta per i consensi della privacy. Una volta concluse le operazioni "Immuni" sarà già al lavoro per tracciare il nostro posizionamento e avvisarci con le notifiche. La sperimentazione durerà alcuni giorni, massimo una settimana. Solo nelle regioni sopraindicate, l’app sarà collegata anche al Sistema sanitario nazionale. Nelle aree in cui è attivo il test, Immuni sarà completamente operativa: registrerà i nostri contatti e permetterà al Sistema sanitario nazionale di segnalare i contatti avvenuti con i pazienti positivi. Nelle altre regioni invece si potrà scaricare ma i servizi che offre non saranno accessibili.



Dotarsi da adesso dell’app permetterà di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio di contagio. Tutte le informazioni utili sul funzionamento del sistema sono disponibili sul sito immuni.italia.it. Si sottolinea che l’applicazione non è direttamente scaricabile via email o sms. Immuni serve agli utenti di telefoni cellulari per ricevere notifica di eventuali esposizioni al Coronavirus: un codice consentirà di inviare una notifica a tutti coloro nei quali il soggetto positivo si è imbattuto nei 14 giorni precedenti, stando a meno di due metri di distanza per almeno 15 minuti. Nell’intero sistema dell’app non sono presenti né saranno registrati nominativi e altri elementi che possano ricondurre all’identità della persona positiva o di chi abbia avuto contatti con lei, bensì codici alfanumerici. Se funzionerà dipenderà dalla partecipazione e della puntualità di aggiornamento degli italiani: i ricercatori di Oxford avevano auspicato il 60% ma il virologo Andrea Crisanti aveva fatto notare che anche così avremmo tracciato solo il 9% degli incontri con i positivi. Tutto da vedere, insomma.