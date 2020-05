Il sindaco di Recco in visita a Brugnato, Beverino, Riccò e Lerici per studiare la raccolta differenziata

Liguria - Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo questa mattina, accompagnato dai funzionari dell'ufficio ambiente, ha fatto una serie di sopralluoghi a Brugnato, Beverino, Riccò del Golfo e Lerici per raccogliere l'esperienza dei progetti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti.



"In questi comuni i dati sulla differenziata sono alti e fanno riflettere - commenta il sindaco Gandolfo - I paesi che ho visitato hanno un aspetto decoroso, luoghi dove è bello vivere mentre i cittadini hanno un servizio che funziona molto bene". Il primo cittadino di Recco si è anche recato presso i centri di conferimento rifiuti per capire nel dettaglio come sono organizzati. "Ringrazio tutti i sindaci dei Comuni che ho visitato per l'accoglienza. Con grande disponibilità hanno seguito la nostra visita e ci hanno raccontato la loro esperienza. Questi incontri sono stati anche l'occasione per intrecciare dei rapporti di collaborazione", ha concluso Carlo Gandolfo.