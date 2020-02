Il professor Bassetti: "Test impossibile e non avrebbe alcun senso farlo”

Liguria - Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino ha fatto il punto a proposito di Coronavirus precisando alcuni aspetti importanti su questo momento delicato e caotico invitando tutti ad abbassare un po' i toni. "Ad oggi - ha spiegato - in Italia c’è un numero di casi limitato, inferiore a quelli registrati in Francia o Germania. Il messaggio dev’essere tranquillizzante, anche perché il tasso di mortalità legato a questa infezione è inferiore 0,5% fuori dalla Cina quindi questa malattia non ci fa paura, siamo perfettamente in grado di gestirla al meglio. Circa le richieste avanzate da alcuni cittadini di effettuare il test per il coronavirus, Bassetti ha affermato che “non è possibile e non avrebbe alcun senso farlo”.



Per quanto riguarda il caso del paziente positivo al coronavirus ricoverato in Lombardia e tra i partecipanti alla maratona di Portofino del 2 febbraio scorso, il professor Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa, ha spiegato che “non ci sono pericoli per gli atleti che hanno partecipato alla maratona e che potrebbero essere entrati in contatto con il podista lombardo risultato oggi positivo al coronavirus e ricoverato in Lombardia. Ci sono due motivi per escludere rischi: in primis, è stato accertato che l’esordio dei sintomi nel paziente è avvenuto tra 16 e 17 febbraio scorso. Andando indietro fino a 14 giorni, che è il periodo massimo di incubazione - tenuto conto tuttavia che il periodo medio varia da 3 a 5 giorni - si arriva al 3 di febbraio. Inoltre è stato evidenziato che, qualora qualcuno fosse stato contagiato, i primi casi sarebbero dovuti comparire al massimo intorno al 16 febbraio mentre non si ha notizia di casi positivi in Liguria”, ha concluso Ansaldi.