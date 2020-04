Il governo impugna le legge regionale edilizia di fronte alla Corte Costituzionale

Liguria - Nella seduta del Consiglio dei Ministri dello scorso 6 aprile il Governo, tra l’altro, ha deliberato di impugnare presso la Corte Costituzionale la legge della Regione Liguria n. 1 del 06 febbraio 2020, recante “Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio”, in quanto alcune norme riguardanti la regolarizzazione di talune opere edilizie violano l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che affida allo Stato la tutela del paesaggio, e l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione con riferimento ai principi fondamentali in materia di governo del territorio.



Sono state evidenziate disposizioni regionali in contrasto con la legislazione paesistica, nel campo degli aumenti volumetrici e pertinenziali (con deroga generalizzata, senza clausole di salvaguardia in materia paesaggistica) agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti o operanti in salvaguardia per gli interventi di ampliamento mediante ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e sostituzione edilizia relativi a insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali, agricole e agrituristiche, ad alberghi tradizionali, a strutture turistico ricettive e ad attività socio-assistenziali e commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita.



Per il Governo anche i ritocchi apportati alla precedente legge regionale della Liguria 30/2019 sul "riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati”, già oggetto di contestazioni, non sono stati in grado di sanare le criticità giuridiche già a suo tempo rilevate dal Consiglio dei Ministri ad alcune disposizioni col pretesto della cosiddetta “rigenerazione urbana”.