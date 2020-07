Il Vespucci saluta Genova con la cerimonia dell'ammaina bandiera

Liguria - Questa sera alle 20 la nave Scuola a vela Amerigo Vespucci saluterà la città di Genova effettuando un passaggio in prossimità della costa con le grandi vele di tela olona spiegate e manovrate dall’equipaggio e dagli allievi. Il veliero, attualmente impegnato nella Campagna d’Istruzione 2020 a favore degli Allievi della 1ª classe dell’Accademia Navale, navigherà in direzione ovest, dalle acque prospicienti la zona di Camogli fino a lambire l’ingresso del porto di Genova.

La cittadinanza, nell’occasione, avrà modo di poter scrutare in diretta la cerimonia dell’Ammaina bandiera che vedrà coinvolti i 106 allievi imbarcati assieme all’equipaggio e, all’imbrunire, la caratteristica illuminazione tricolore dell’Unità.



La Campagna d’Istruzione a bordo di nave Vespucci rappresenta una pietra miliare della formazione degli allievi ufficiali. Nel solco di una secolare tradizione, ma con un sempre rinnovato impulso all’innovazione, gli allievi ufficiali saranno impegnati in numerose attività didattiche ed addestrative nell’ambito delle discipline marinaresche e della formazione etico-militare, al fine di sviluppare e nutrire i valori di fedeltà, disciplina e senso del dovere. Attraverso un percorso formativo basato sul lavoro di squadra, che caratterizza ogni marinaio nell’assolvimento dei compiti della forza armata al servizio della collettività, ogni allievo riceve il cosiddetto “battesimo del mare”. La campagna d’istruzione 2020, fortemente condizionata dalla misure di sicurezza in contrasto alla diffusione del Coronavirus, è dedicata a tutti gli italiani che hanno vissuto in un momento così particolare.