Il Comitato delle vittime di Ponte Morandi non sarà all'inaugurazione

Liguria - "E’ stato molto difficile assistere in questi mesi alle molte cerimonie e come abbiamo sempre sostenuto, per l’origine indegna che ha avuto questa costruzione, il nostro cuore e quello di molti cittadini ha sempre sperato in un’inaugurazione sobria, infatti da sempre pensiamo che i motivi di festeggiamento dovrebbero essere altri". Parole nette quelle del Comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi. Loro all'ennesima passerella sul nuovo viadotto della Val Polcevera non ci saranno, lo hanno annunciato nelle scorse ore con una nota che non lascia spazio ad interpretazioni. "Ci siamo mossi con forza quando abbiamo capito che l’evento di inaugurazione avrebbe potuto diventare un evento mediatico di gran festa. Per noi purtroppo la ricostruzione del ponte, che dovrebbe unire nuovamente la città, non riuscirà mai a ricostruire quello che abbiamo perso, il lavoro che è stato fatto è molto, le persone che hanno operato nella ricostruzione meritano il nostro rispetto, ma questo ponte per noi ha un significato ben preciso che ci strazia il cuore".

Hanno scritto anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è mosso affinché l'apertura della nuova strada non diventasse uno show o peggio uno spot elettorale. "Ringrazieremo personalmente il Presidente nell’incontro privato che avremo, sia per il suo intervento in questa vicenda, sia per averci permesso di parlare con lui e comunicare il nostro sentire. Saremo onorati che nella cerimonia siano nominate le nostre vittime, che meritano un posto in prima fila, ma come Comitato non parteciperemo alla Cerimonia di inaugurazione, quel momento in quel luogo non può essere parte di noi".

Incassa il no il governatore ligure Giovanni Toti che ieri sera, in una nota, ha espresso "rispetto profondamente la scelta dei famigliari delle vittime. Tutti portiamo dentro un grande dolore per le 43 vite spezzate da quella tragedia, che nessuno dimenticherà e per cui ci auguriamo possa essere fatta giustizia presto e che qualcuno paghi per quanto accaduto. In questi due anni, e dal primo momento del crollo di Ponte Morandi, il dialogo con le istituzioni è sempre stato costante e la mia porta per loro è sempre stata e sempre sarà aperta. Credo sia giusto rispettare il loro volere anche se non nascondo che mi avrebbe fatto piacere che partecipassero in quella giornata così importante per tutti noi".