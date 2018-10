Il 76 per cento dei liguri online ogni giorno, nessuno così in Italia

Lo dice una ricerca di Eurostat. La media europea? 72 per cento.

Liguria - Eurostat ha censito il rapporto dei cittadini europei con il mondo digitale, restituendo i dati su base regionale. Lo studio parte da dati 2017 che riguardano la popolazione di età compresa tra i 16 ed i 74 anni. La media europea dice che il 72 per cento dei residenti dell'Unione si connette ogni giorno. I Paesi scandinavi sono quelli nei quali le percentuali di cittadini che ogni giorno accedono a internet sono più alte.



In Italia solo sei regioni hanno una percentuale di accesso quotidiano a internet pari o superiore alla media europea. La quota più alta si registra in Liguria, dove il 76 per cento dei residenti è online tutti i giorni. All’estremo opposto ecco invece la Calabria, dove non si va oltre il 56%. Dietro la Liguria si piazzano Emilia Romagna (74 per cento), Lazio (73), Lombardia, Friuli e Marche (72).