Idrografia e oceanografia, ecco i primi laureati per Unige

Liguria - Lunedì 16 dicembre, presso i prestigiosi locali del complesso monumentale della Lanterna di Genova, il faro simbolo della città, davanti ad una commissione esaminatrice mista composta da docenti dell’Università di Genova e dell’Istituto Idrografico della Marina, si terranno le esposizioni delle tesi di laurea magistrale in Hydrography and Oceanography di tre Ufficiali della Marina Militare e di due studenti civili, frequentatori della prima corte iniziata nel novembre 2017.

Il corso di laurea magistrale in Hydrography and Oceanography, unico in Italia, è nato dalla forte sinergia costituita tra l’Istituto Idrografico della Marina e l’Università di Genova che, a seguito di un accordo, hanno costituito questo nuovo percorso formativo svolto interamente in lingua inglese e aperto a personale militare e civile, per la formazione di esperti del settore che sappiano fondere gli aspetti tecnici, professionali e culturali dell’Idro-oceanografia con le innovative tecnologie a disposizione per le indagini condotte nell’ambiente marino.

Nel corso degli anni questa proposta didattica è diventata una vera componente di eccellenza dell’offerta formativa sia dell’Università di Genova, sia dell’Istituto Idrografico, posizionandosi tra i corsi di laurea “più internazionali” per la frequenza di studenti provenienti da diversi Paesi. La riprova lo è la 3^ edizione del corso di laurea da poco inaugurata, alla quale sono iscritti 18 studenti provenienti da 10 nazioni (Cina, Cuba, India, Italia, Kazakistan, Libano, Perù, Qatar, Spagna e Tanzania).

L’elevato interesse che caratterizza il corso di Laurea Magistrale in Hydrography and Oceanography è dato in primis dall’equilibrato rapporto fra ricerca e didattica e per l’elevata qualificazione dei docenti nonché credito scientifico/didattico degli Enti promotori (UNIGE e IIM). Non ultimo, il corso prevede l’opportunità e privilegio di svolgere attività pratiche e tirocini sulle unità idro-oceanografiche della stessa Marina Militare.