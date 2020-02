I numeri della Liguria impegnata contro il coronavirus

Liguria - Nel corso del punto stampa di ieri sera il governatore della Reginoe Liguria, Giovanni Toti, ha fornito alcuni numeri riguardanti l'impegno della task force sanitaria e di Protezione civile che sta affrontando l'emergenza coronavirus in Liguria.



Esiti tamponi ad oggi

Positivi: 20 in Liguria

Negativi: 73

In corso: 3 (spezzini, individuati e tracciati)



Persone in sorveglianza attiva

Totale 514 in Liguria

Asl1 - 30

Asl2 - 235

Asl 3 - 59

Asl 4 - 45

Asl 5 - 145



CHIAMATE 112

Dati aggiornati dalla mezzanotte alle 17 di ieri (tra parentesi il dato di 24 ore dalle 17 di ieri, giovedì 27 alle 17 di oggi, venerdì 28):



Chiamate totali alla Centrale 112 Liguria: 1.667 (2.712 nelle 24 ore)



Chiamate gestite: 1.471 (2.458 nelle 24 ore)

• Transitate al PSAP2: 879 (1.412 nelle 24 ore)

• Filtrate: 592 (1.046 nelle 24 ore)

Richiesta di informazioni: 97 (162)

Altro: 196 (253)



Chiamate passate alle cinque centrali dell’emergenza sanitaria: 590 (906 nelle 24 ore)

• 118 Genova: 246 (375)

• 118 Savona: 105 (160)

• 118 Imperia: 103 (152)

• 118 La Spezia: 58 (112)

• 118: Lavagna: 57 (82)

• Altri fuori Regione: 21 (25)



Chiamate per Coronavirus (alle ore 17 di ieri): totali 151 (234 nelle 24 ore)

68 (92 nelle 24 ore) sono state trasferite alle 5 centrali 118 della Liguria

26 (52) sono state trasferite ai reperibili di igiene delle diverse ASL dicendo agli utenti di rimanere a casa, non recarsi in PS e che verranno ricontattati

57 (86) che volevano solo informazioni è stato fornito il numero nazionale 1500