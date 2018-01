I dati relativi all´influenza e agli accessi ai Pronto soccorso disponibili online

Liguria - Da oggi, inoltre, le informazioni relative all’evoluzione dell’epidemia influenzale in Liguria saranno consultabili anche sul sito della Regione.



In relazione all’epidemia influenzale, l'amministrazione ligure comunica inoltre che, a seguito dell’autorizzazione straordinaria rilasciata da Alisa, l’Ospedale Policlinico San Martino ha assunto personale interinale, operativo nei prossimi giorni.

La decisione è stata assunta a fronte del quotidiano iper afflusso di pazienti presso l’hub di riferimento del territorio regionale, oltre che delle assenze per malattia del personale e della dimissione di personale a tempo determinato per assunzione presso altre sedi.

Entreranno quindi in servizio nei prossimi giorni 10 operatori socio sanitari e 5 infermieri, che opereranno sia nell’area delle emergenze del Policlinico sia in area medica, fino a fine febbraio.

Sono inoltre in arrivo presso l’Ospedale Policlinico San Martino 70 infermieri che, nell’ambito della graduatoria del “Concorsone”, saranno assunti a tempo indeterminato. Le procedure di assunzione saranno avviate gradualmente la prossima settimana, gli infermieri entreranno in servizio indicativamente dalla settimana successiva.