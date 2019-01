I borghi più belli della Liguria secondo Travel365: Varese Ligure, Brugnato e Tellaro nella Top 10

Liguria - Favorita da un clima piuttosto clemente rispetto a molte altre regioni del Nord Italia, la Liguria si presta ad essere visitata in ogni momento dell'anno. Ci sono cose da fare tutto l'anno: dagli affascinanti musei e favolosi palazzi da visitare, alle meravigliose spiagge in cui rilassarsi, e ancora le selvagge campagne e le montagne da esplorare. Ma è soprattutto in primavera che la Liguria da il meglio sé, grazie all'aria limpida e alle vedute da capogiro. E' una gioia passeggiare tra le bellezze nostrane ed affacciarsi nelle stupenda riviera per attraversare il mare con lo sguardo fino a scorgere la Corsica. Ed è proprio la primavera il periodo dell'anno migliore per ammirare gli stupendi borghi liguri.

Lo sa bene il noto portale Travel365, che grazie ad un sondaggio che ha coinvolto oltre 10.000 persone, ha raccolto in una lista i borghi più belli della nostra amata terra. Ed ovviamente anche la Provincia di La Spezia è rappresentata in questa top 10, grazie alla presenza di comuni quali Varese Ligure, Brugnato e Lerici.



Le bellezze di Varese Ligure, Brugnato, Tellaro (Lerici)

Meno di 5.000 abitanti in tre, talmente piccole e talmente belle da guadagnarsi i favori degli utenti della nota community di viaggio. Varese Ligure si è meritata la presenza in questa speciale lista grazie alla sua importanza storica e alle preziose architetture come il Castello di Monte Tanano, la chiesa di Sant'Anna e chiesa di San Giovanni "Borgo Rotondo" e Palazzo Ferrari.

Brugnato è stata premiata per la particolare struttura urbanistica, che si sviluppa intorno all'antico monastero edificato tra il VII e l'VIII secolo e divenuto centro religioso nevralgico. Tra le bellezze da non perdere nel borgo vengono segnalati il Palazzo Vescovile, il Ponte medievale sul fiume Vara, l'oratorio di San Bernardo e la chiesa parrocchiale di Sant Antonio Abate.

Infine Tellaro, stupenda frazione del comune di Lerici, apprezzata per la sua bellezza naturale e per la ricchezza storica, grazie alle stupende mura fortificate, alla chiesa di San Giorgio, all'Oratorio di Santa Maria, all porticciolo e al parco naturale.



La Spezia primeggia nella Top 10...

I tre borghi permettono alla Provincia di La Spezia di primeggiare nella Top 10, seppur insieme ad un'altra provincia, quella di Imperia, anch'essa rappresentata da tre borghi (Dolceacqua, Apricale, Cervo). Seguono poi la Provincia di Genova (Moneglia e Campo Ligure) e quella di Savona (Borgio Verezzi, Noli) entrambe con 2 borghi.