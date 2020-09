Gratarola: "Fermare il cluster spezzino per allentare la pressione sulle terapie intensive"

Liguria - “Numeri incoraggianti”. I 73 nuovi infetti di oggi portano ottimismo nelle parole di Giovanni Toti che, nella sua quotidiana disamina sulla situazione Covid in Liguria, non manca di far notare il calo della progressione del virus nell'ASL 5. “A conferma della diminuita pressione di queste ore c'è anche il calo delle sorveglianze attive sia alla Spezia che a Genova. Segno che la circolazione del virus è stata ricondotta sotto controllo”. Cala la pressione sugli ospedali, dice il governatore, e gli occhi sono puntati sempre sulla Spezia. “San Martino e Sarzana sono le terapie intensive più interessate al momento – spiega il professor Angelo Gratarola, direttore reparto rianimazione del nosocomio genovese -. Da altre parti malati Covi gravi non ci sono. Devo dire che anche al San Martino parte dei malati in terapia intensiva derivano dal cluster spezzino. Nel momento in cui avremo attutito l'effetto di quel cluster, ci aspettiamo una riduzione dei ricoveri intensivi anche al San Martino”.

“L'età media dei ricoveri non è molto cambiata rispetto a marzo-aprile – spiega l'infettivologo Matteo Bassetti -. Il più anziano dei ricoverati al San Martino ha 87 anni, ma è cambiata la tipologia dei malati. Da giugno ad oggi, nonostante novanta ricoveri, abbiamo avuto un decesso segno che qualcosa è cambiato in meglio nella gestione della malattia. C'è un mare che si sta muovendo e che è movimentato, ma la degenza media è ormai di sette giorni quando a marzo eravamo oltre i quindici. La filiera è completamente diversa: si ricoverano i pazienti in fase acuta e poi si spostano nelle strutture messe a disposizione dalla regione”. Tra queste l'ospedale Falcomatà alla Spezia pronto a tornare al lavoro. “Bisogna convincersi tutti che dovremo convivere con l'infezione – chiosa Bassetti -. Continueremo ad avere ricoveri, continueremo ad avere positivi. Ma se si mantiene sul 2-3% è accettabile. E' importante poi non andare in ospedale in caso di sintomi”.

Infine la questione svizzera. “Pochi minuti fa ho scritto all'ambasciatore svizzero e ai ministri Di Maio e Speranza”, annuncia poi Toti in merito all'obbligo di quarantena esteso dal Paese elvetico a chiunque abbia soggiornato in Liguria. Funzione del superamento del limite di 70 casi ogni 100mila abitanti che rappresenta la soglia oltre la quale il sistema sanitario svizzero si mette in allarme. “Abbiamo chiesto alle autorità svizzere di non considerare la Liguria come unicum ma come un territorio segmentato. Quindi se il Comune della Spezia rientra in quella categoria, e i numeri dicono questo, che la misura venga applicato a questo e non alla Città metropolitana di Genova o alle province di Savona e Imperia dove non si supera quella soglia”.