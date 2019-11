Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, lunedì l'installazione in Piazza De Ferrari

Liguria - Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, Regione Liguria in accordo con il Comune di Genova organizza una grande installazione in Piazza De Ferrari: la scritta #nessunascusa, in caratteri cubitali alti sei metri, circonderà la fontana al centro della piazza principale della città.



Durante l’intera giornata scuole, associazioni, centri antiviolenza e tutta la cittadinanza saranno invitati a scendere in piazza per apporre sulle lettere migliaia di post-it colorati con l’hashtag #nessunascusa. Chi lo desidera può firmare il proprio post-it e aggiungere un pensiero sul tema della violenza di genere: un piccolo gesto, simbolico, che vuole essere uno stimolo per fermarsi un momento e affermare che non esiste nessuna scusa per la violenza contro le donne.



I post-it saranno a disposizione presso il point “Liguria Informa” (sotto i portici della Regione, lato Palazzo Ducale) dalle 9 alle 17.



In caso di maltempo l’installazione verrà spostata in Galleria Mazzini.