Liguria - Oggi è la giornata mondiale del cane. In Liguria ce ne sono 180mila: i più diffusi sono i meticci, più di 23mila, i Pastori tedeschi, 4600 circa, e gli Epagneul breton, più 3mila.

"Anche in Liguria è obbligatorio iscrivere il proprio amico a quattro zampe all'Anagrafe canina. Il microchip servirà in caso di smarrimento, per ritrovare il proprio cane.

Per informazioni rivolgetevi alla vostra Asl", fa sapere via social la Regione Liguria.