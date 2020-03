Giampedrone: "Entro sabato 100mila mascherine in Liguria"

Liguria - Oltre alla Rsa di Viale Cembrano a Genova che può ospitare fino a 50 persone che è già attiva, e all’ex ospedale militare Falcomatà della Spezia che è già funzionante e può ospitare 17 persone l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha comunicato ieri che “sarà attivata il fine settimana la scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte che diventerà l’hub del ponente per persone in quarantena o dimissioni protette. Disporrà di 50 camere suddivise in cinque piani. Da lunedì potranno arrivare i primi pazienti che verranno suddivisi tra i 5 piani. La gestione sarà in capo alla ASL 2 Savonese e alla Protezione civile regionale. Nel frattempo prosegue il lavoro di allestimento della nave GNV in porto a Genova che dovrebbe essere operativa il fine settimana. Questo lavoro consentirà di sgravare gli ospedali consentendo di dimettere persone clinicamente guarite, ma che hanno bisogno di un periodo di accompagnamento prima di rientrare a casa. A bordo del traghetto Splendid di GNV continuano i lavori per trasformare le prime 25 cabine”.



Per quanto riguarda poi i dispositivi di protezione individuale Giampedrone ha inoltre comunicato che giovedì mattina “arriveranno i nostri dispositivi derivanti da una nostra filiera dalla Cina che ci consentirà di avere 1 milione di kit completi nel giro di 20 giorni. Entro sabato mattina saranno 100.000 i kit sul territorio ligure. Una buona dose di respiro per un’emergenza nell’emergenza tenendo conto delle carenze a livello nazionale. Basti pensare che oggi avremmo bisogno di almeno 5.000 pezzi di mascherine Ffp2, ma ne sono arrivati 1.300 dal coordinamento nazionale. La dice lunga sulla necessità di integrazione”.