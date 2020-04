Giampedrone: "Distribuzione delle mascherine proseguirà anche in edicole e farmacie"

Liguria - Nel corso della conferenza stampa odierna dalla sede della Regione, l'assessore alla Protezione civile Giampedrone ha ricordato che “i due milioni di mascherine chirurgiche arrivate oggi a Genova (insieme a 102mila ffp2) si aggiungono ai 3 milioni arrivati nei giorni scorsi, completando così l’acquisto di Regione Liguria di complessivi 5 milioni di mascherine chirurgiche".

"La distribuzione di mascherine chirurgiche ai cittadini continuerà fino al 27 aprile - ha aggiunto - anche attraverso farmacie ed edicole. Questo non risolve tutti i problemi ma si tratta di un segnale che ritenevamo doveroso dare da parte delle Istituzioni. Le mascherine ffp2 rispondono invece alle esigenze della sanità e anche di una parte di attività produttive, oltre all’approvvigionamento dei servizi essenziali dei Comuni”.



La vicepresidente e assessore alla sanità Viale ha espresso “cordoglio per la scomparsa di un dipendente di una Rsa di Genova e vicinanza a tutti coloro che sono impegnati in prima linea. Anche ieri e oggi sono proseguite le attività legate ai tamponi nelle Rsa, e in quasi tutte le Asl è all’opera il team di supporto coordinato da Alisa (prof. Palummeri) che ha proseguito il lavoro di accompagnamento nell’attuazione delle indicazioni fornite a livello nazionale e locale, anche in relazione al monitoraggio dell’arrivo dei dispositivi di protezione individuale all’interno delle strutture. Grazie alla Protezione civile è stato garantito il supporto di 13 medici e 5 infermieri destinati alle nostre Rsa e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare ulteriore personale dell’Esercito. Per quanto riguarda i tamponi – ha aggiunto Viale - una parte dell’importante donazione alla Direzione Scientifica dell’Ospedale Policlinico San Martino è stata utilizzata per l’acquisto di un’apparecchiatura che consentirà di effettuarne fino a mille al giorno, ovviamente sempre sotto uno stretto controllo medico-scientifico.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro “domani – ha aggiunto l’assessore Viale – attiveremo un percorso sperimentale con l’istituzione in Alisa di un gruppo di lavoro per lo sviluppo di un modello fondato sulle migliori pratiche, a partire da quelle legate alla ricostruzione del ponte sul Polcevera. Il nostro impegno è perciò finalizzato anche ad accompagnare il percorso della ripresa, ascoltando il grido di dolore delle piccole e medie imprese del nostro territorio che, quando finalmente potranno riaprire, dovranno farlo in assoluta sicurezza”.