Giampedrone: "Al lavoro per ordinanza che consenta di fare la spesa fuori dal proprio comune"

Liguria - "La spesa quotidiana. Sì, la spesa che tocca le tasche di tutti i cittadini costretti dalla pandemia a compiere, da ormai più di 50 giorni, questa semplice ma fondamentale attività quotidiana nel punto più prossimo alla propria abitazione. Indipendentemente dall’economicità del punto vendita. In queste ore stiamo lavorando affinché, fra le altre cose, con nuova ordinanza regionale, questa attività essenziale da lunedì 4 maggio sia consentita per tutti i liguri anche al di fuori del proprio comune di residenza o domicilio abituale, purché dentro al territorio provinciale (oppure nei comuni limitrofi di altre province rispetto alla propria residenza per quanto riguarda territori di confine, sempre comunque all’interno del territorio della Regione)". Lo scrive sul suo profilo Facebook l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, preannunciando così l'emissione di una nuova ordinanza.



"Mi pare una scelta di assoluto buonsenso da applicare, ovviamente, in sicurezza e nel rispetto di tutte le norme di distanziamento sociale", conclude.