Genova, integrata l'ordinanza delle strade "chiuse al pubblico"

Liguria - Ieri sera sono state apportate alcune integrazioni all'ordinanza del sindaco di Genova Marco Bucci che indica le aree del Centro Storico, Certosa e Sampierdarena dove è disposta la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, per contenere il contagio da Covid-19. Le misure sono in vigore dal 22 ottobre fino al 13 novembre. Le modifiche riguardano la sola zona 2 del Centro Storico, dove salita Pollaiuoli, piazza Ferretto e via San Donato sono state inserite all'interno delle aree comprese nel divieto. Nell'elenco iniziale alcune delle strade tipiche della 'movida' nel Centro Storico erano rimaste escluse, ma il sindaco Bucci aveva anticipato già ieri sera che l'elenco sarebbe stato corretto.