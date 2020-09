Friday for future, attivisti in Piazza De Ferrari per sensibilizzare i neo eletti

Liguria - Hanno circondato la fontana di piazza De Ferrari,a Genova, con rifiuti, principalmente oggetti di plastica e hanno spiegato le problematiche legate all'inquinamento dei nostri mari. È stato questo, in sintesi, il flash mob che questo pomeriggio gli attivisti di Friday For Future hanno fatto davanti al palazzo della Regione Liguria per sensibilizzare i consiglieri neo eletti sulle tematiche relative alla difesa dell'ambiente.

"Friday For Future con queste iniziative cerca di attirare l'attenzione sui problemi ambientali - ha spiegato Irene, una delle attiviste - e per questo motivo abbiamo circondato la fontana con sacchi di plastica. Noi vogliamo sensibilizzare le istituzioni sul nostro mare dove, purtroppo, continuano ad essere buttate schifezze e a continuano a passare navi che non rispettano i limiti di emissioni, le stesse che poi stazionano nei nostri porti. Questo non lo possiamo più accettare anche perché non riguarda solamente noi ma è un problema che interessa tutto il mondo".