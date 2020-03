Figli a casa, un assegno da 500 euro per le famiglie liguri

Liguria - Ammonta a 750mila euro l'importo complessivo che la Regione Liguria ha stanziato per dar gambe ai contributi straordinari rivolti a chi ha figli sotto i quindici anni in questo periodo di sospensione dei servizi educativi e delle scuole, complice, naturalmente, la pandemia da coronavirus in corso. La misura è finalizzata a sostenere le famiglie con Isee inferiore ai 50mila euro e, come detto, con figli di età inferiore a 15 anni, impossibilitate ad accudirli in questa difficile fase. La misura pensata dall'ente regionale prevede l’erogazione di un contributo straordinario una tantum fino a 500 euro a nucleo familiare, a prescindere dal numero di figli. Precisamente, potranno ricevere l'assegno da 500 euro le famiglie con Isee fino a 20mila euro, mentre quelle dai 20mila ai 50mila potranno avere un contributo di 300 euro.



Gli interessati devono presentare domanda - esclusivamente on line - accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it. La documentazione relativa alla domanda nonché la domanda stessa, allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti, in formato Pdf o in altre estensioni valide per i file fotografici (come sarà meglio specificato durante la fase di compilazione). La Regione mette a sisposizione un servizio diassistenza informatica per problematiche relative alla compilazione delle domande, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi), contattabile alla mail: tachella@filse.it. La procedura è aperta, c'è tempo fino al 16 aprile per fare domanda. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda farà fede la data di invio telematico. Presentata la domanda, il sistema genererà in automatico un messaggio contenente gli estremi della presentazione e della documentazione prodotta, che verrà ricevuto dopo le ore 17.30 del medesimo giorno di presentazione della domanda o di quello successivo.