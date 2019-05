Festa regionale per la Polizia locale a Genova

Premiati anche i Comandi di Genova, Milano, Torino e Livorno per l’emergenza Morandi.

Liguria - Si celebrerà il 3 maggio la prima Giornata regionale della Polizia Locale, istituita da Regione Liguria con l’emendamento sulle Disposizioni collegate alla Legge di stabilità per il 2019 approvato nel dicembre scorso dal Consiglio regionale. La data è stata individuata nell'ambito del Comitato tecnico consultivo di Polizia Locale ed è legata ad un avvenimento ben preciso: il 3 maggio del 1957 Papa Pio XII con Lettera Apostolica nominò San Sebastiano patrono della Polizia Locale.



Alle 10.00 in Piazza De Ferrari il presidente della Regione Liguria e la vicepresidente e assessore alla Sicurezza passeranno in rassegna il picchetto d’onore del Corpo di Polizia Locale del Comune di Genova e le bandiere dei Corpi di Polizia Locale degli altri Comuni capoluogo di provincia. A seguire, alle 10.45 nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa (Via XX Settembre 44) saranno consegnate le onorificenze agli agenti che si siano particolarmente distinti per meriti speciali e ai Comandi di Genova, Milano, Torino e Livorno “per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati in occasione della tragedia che ha colpito la città a seguito del crollo del Ponte Morandi”.



Saranno presenti il Prefetto, il sindaco di Genova, gli assessori alla Sicurezza e Polizia Locale dei Comuni di Genova, Savona, Sarzana, Vallecrosia e San Lorenzo al Mare, i Comandanti di Polizia Locale di Genova Gianluca Giurato, Savona Igor Aloi, Imperia Aldo Bergaminelli, La Spezia Alberto Pagliai, Chiavari Luigi Federico Bisso, Loano Gianluigi Soro e Sanremo Claudio Frattarola insieme ai rappresentanti delle Polizia Locali di Milano, Torino e Livorno. Partecipa anche il coordinatore della Consulta regionale per l’Handicap Claudio Puppo.