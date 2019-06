Festa della Repubblica, i festeggiamenti istituzionali della Regione a Genova

Liguria - Domani, domenica 2 giugno, in occasione della Festa delle Repubblica, alle 21 il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà in Piazza De Ferrari per il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio tricolori in programma alle ore 21.30.



Alle ore 15.30 l'assessore alla Cultura Ilaria Cavo accoglierà i visitatori del Palazzo della Regione durante l'iniziativa "Palazzi svelati".



Orari e informazioni sui 28 palazzi delle istituzioni aperti al pubblico per sul sito www.lamialiguria.it.