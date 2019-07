Federazione Italiana Football Sala è tutto pronto per la nuova stagione

Liguria - La stagione 2019/2020 ormai è alle porte e anche il Comitato Regionale Ligure si sta preparando per organizzare al meglio i campionati di Serie A e di Serie B regionali.



La Federazione Italiana Football Sala – Comitato Regionale Ligure, comunica Ufficialmente che le due manifestazione per i club liguri avranno inizio ad ottobre 2019. Il campionato di Serie A sarà su base regionale, mentre il campionato di Serie B sarà disputato tra Bordighera (Imperia) e il centro sportivo Taggiasco di Vallebona (Imperia).



Come per il campionato lombardo-piemontese, anche per queste competizioni l’emittente Mediasport Channel riprenderà e trasmetterà un match a settimana sul Canale 814 del Pacchetto SKY TV e contemporaneamente Sportivì sul Digitale Terrestre, anche in streaming su www.mediasportchannel.tv