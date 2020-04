Fase 2, un braccialetto per misurare la temperatura e le distanze tra le persone

Liguria - Arriva dall'Istituto italiano di tecnologia di Genova la proposta di realizzare un braccialetto 'intelligente' da indossare nella Fase 2 dell'emergenza sanitaria in corso, per potere monitorare la distanza di sicurezza tra persone e la temperatura corporea. Il centro di ricerca sta ora tentando di rintracciare aziende e investitori per la produzione su vasta scala.



Denominato iFeel-You, il braccialetto sfrutta i risultati di ricerca ottenuti nell'ambito del progetto europeo An.Dy dedicato anche allo sviluppo di una tuta sensorizzata capace di monitorare alcuni parametri del corpo umano.

Il prototipo, realizzato dal gruppo di ricerca Dynamic Interaction Control Lab dell'Iit, coordinato da Daniele Pucci, utilizza parte degli algoritmi e delle tecnologie che i ricercatori hanno ideato per la tuta sensorizzata per leggere il movimento del corpo ed emettere un segnale radio: quando due braccialetti si trovano in prossimità, vibrano emettendo un segnale di allerta e facilitando il rispetto della distanza di sicurezza.