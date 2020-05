Fase 2, nelle strutture ricettive è prevista l’esclusione della funzione ‘ricircolo’

Liguria - All’interno delle strutture ricettive è necessario rispettare sempre la distanza minima interpersonale di 1 metro, ad eccezione delle persone dello stesso nucleo familiare o stesso gruppo di viaggiatori o che occupino la stessa camera (possono derogare alla distanza esclusivamente tra loro). Nella ristorazione sono consentiti i buffet esclusivamente con la consegna da parte dell’operatore munito di guanti e mascherina senza che nessuno tocchi cibi e bevande mentre per appartamenti in affitto ad uso breve si applicano le linee guida già predisposte per le strutture ricettive: nelle strutture ricettive è prevista l’esclusione della funzione ‘ricircolo’ dell’aria condizionata qualora gli impianti installati lo consentano e, in caso contrario, è fatto obbligo di arieggiare i locali. Regione Liguria ha predisposto alcune Faq in cui si specificano questi punti.