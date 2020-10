Fabrizio Mattioli nuovo segretario generale First Cisl Liguria

Liguria - Fabrizio Mattioli è il nuovo segretario generale della First Cisl Liguria, la federazione dei bancari e assicurativi. La sua elezione è avvenuta questa mattina presso la sala Società di letture e conversazioni scientifiche di Palazzo Ducale alla presenza, fra gli altri, del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri, del segretario generale First Riccardo Colombani e della segreteria nazionale First. Il consiglio generale si è svolto osservando tutte le misure di sicurezza in osservanza delle regole di distanziamento sociale anti Covid.

Mattioli succede a Rossana Leoncini, andata in pensione. Con lui in segreteria, oltre ad Anna Fortunato e Luciano Sala, rieletti, entrano Andrea Balbi e Paola Garbarino. Sala è stato eletto segretario generale aggiunto.