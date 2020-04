Enel Cuore al fianco della Regione nell'emergenza Covid-19

Liguria - Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, al fianco della Regione Liguria per sostenere le principali realtà impegnate a fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del virus COVID-19. In particolare, le risorse sono destinate all’allestimento di posti letto dedicati ai malati COVID 19 e all’acquisto di macchinari e attrezzature mediche e di DPI per le strutture sanitarie liguri, tra le quali l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.



“Ringrazio Enel Cuore che ha scelto di essere al nostro fianco in questa battaglia – dichiara il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Siamo lieti di poter contare sul sostegno del Gruppo Enel che ha deciso, attraverso la sua Onlus, di aiutare le principali realtà liguri e tutti i nostri professionisti, impegnati da settimane in prima linea a fronteggiare la pandemia”.



Per l’emergenza Covid-19 Enel Cuore ha stanziato, complessivamente, oltre 23 milioni di euro. Tale stanziamento consentirà di finanziare, su tutto il territorio nazionale, progetti già individuati, o che lo saranno a breve, grazie al dialogo e al continuo coordinamento con Protezione Civile e Istituzioni nazionali e regionali in prima linea contro la diffusione del virus.