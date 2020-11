Emergenza Genova, altri 130 posti letto entro la fine del mese

Liguria - “Abbiamo dato il via libera all’apertura del padiglione C all’interno dell’ospedale Galliera. Un’area composta di due piani: il 5° per 25 posti letto e il 6° piano per 18 posti letto che saranno messi a punto definitivamente in circa 30 giorni di tempo. Ma tenendo conto di questa crisi che puo’ durare volevamo essere pronti”. Così Giovanni Toti annuncia il piano di potenziamento per la zona genovese, quella maggiormente sotto pressione in questa nuova ondata di Covid. “A questi nuovi posti letto – ha detto Toti – si vanno ad aggiungere altri 70 posti di media terapia nella ASL 3 Genovese, più 24 posti letto all’interno di una struttura nella ASL 2 Savonese. Inoltre abbiamo autorizzato proprio questa sera due moduli allestiti dalla Croce Rossa per un totale di 26 posti letto che verranno collocati all’interno dell’ospedale San Martino di Genova e del Villa Scassi, come aree di alleggerimento dei nostri reparti. In questo modo saremo in grado di garantire ai nostri cittadini cure adeguate per tutti”.