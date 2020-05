Economia circolare e acquisti verdi, cinque incontri online con Legambiente

Liguria - Legambiente Liguria organizza cinque momenti di approfondimento in diretta streaming dalla pagina Facebook e sui canali social dell'associazione dalle 18.00 alle 19,30 dell’11, 13, 15, 18 e 21 maggio. I temi? Economia circolare, lavoro e acquisti verdi nella pubblica amministrazione.



Insieme a Santo Grammatico e Federico Borromeo, rispettivamente presidente e direttore di Legambiente Liguria interverranno, Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, Edoardo Zanchini, vice presidente Legambiente, Giorgio Zampetti, direttore Legambiente, Enrico Fontana e Maria Maranò della segreteria nazionale Legambiente per confrontarsi, di volta in volta, con Luca Piatto del CONAI, (Consorzio nazionale Imballaggi,) Federico Vesigna, segretario Cgil Liguria, Enzo Scalia, direttore ReLife Group, azienda impegnata nella gestione della raccolta differenziata della carta, Tiziana Merlino, direttrice AMIU, Pietro Pongiglione, presidente AMIU e Kristopher Casati, assessore all’ambiente del comune della Spezia.



“La necessità oggi più che mai è quella di riuscire a coniugare ambiente ed economia - spiega Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria - da qui pensiamo debba ripartire il Paese e la Liguria in questa fase in cui ancora conviviamo con il Covid-19, perché anche questa possa diventare un’occasione di rilancio di nuove politiche verdi.”



Il programma



11 maggio 18.00-19.30



Il punto sulla raccolta differenziata dei rifiuti



Come è stata gestita la raccolta differenziata durante l’emergenza sanitaria e quali opportunità per la ripartenza



con



Luca Piatto, responsabile area rapporti con il territorio Conai



Giorgio Zampetti, direttore Legambiente



Santo Grammatico, presidente Legambiente Liguria







13 maggio 18.00-19.30



Lavoro, sicurezza. Le opportunità dei materiali postconsumo



La conoscenza e le nuove tecnologie per garantire filiere sicure per i lavoratori e benefici ambientali, sociali ed economici per le comunità



con



Federico Vesigna, segretario Cgil Liguria



Maria Maranò, segreteria nazionale Legambiente



Santo Grammatico, presidente Legambiente Liguria







15 maggio 18.00-19.30



Come la filiera della carta può tutelare le foreste mitigando il cambiamento climatico



Il ruolo dell’industria cartaria nell’economia circolare che trasforma una materia prima rinnovabile e biodegradabile in nuova carta



con



Enzo Scalia, direttore ReLife Group



Edoardo Zanchini, vice presidente Legambiente



Federico Borromeo, direttore Legambiente Liguria







18 maggio 18.00-19.30



La gestione della filiera dei rifiuti, dalla raccolta agli impianti.



Dalla difficolta nella gestione nel periodo della pandemia alle prospettive future per la chiusura del ciclo dei rifiuti



con



Pietro Pongiglione, presidente AMIU



Tiziana Merlino, direttrice AMIU



Stefano Ciafani, presidente Legambiente



Santo Grammatico, presidente Legambiente Liguria











21 maggio 18.00-19.30



Come l’amministrazione pubblica può contribuire alla green economy



Una differenziata spinta sul territorio e gli acquisti verdi da parte della pubblica amministrazione raccontati nel territorio più virtuoso in Liguria



con



Kristopher Casati, assessore all’ambiente comune La Spezia



Enrico Fontana, segreteria nazionale Legambiente



Federico Borromeo, direttore Legambiente Liguria