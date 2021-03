Due pazienti dimessi, i tamponi oltre il milione

Liguria - Sono 324 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.850 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.190 tamponi antigenici rapidi. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 65, Savona 78, Genova 148, La Spezia 31. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2. Il totale dei tamponi molecolari effettuati ha superato il milione: siamo a 1.000.749 per la precisione.

Gli attualmente positivi sono al momento 6.334: 1.114 a Savona, 839 alla Spezia, 894 ad Imperia e 3.136 a Genova. I residenti fuori regione o all'estero sono 127, mentre ci sono 224 tamponi in fase di verifica.



Decessi. Sono 11 quelli registrati oggi, tutti avvenuti tra lunedì 15 marzo e mercoledì 17 marzo. I più giovani un uomo di 63 e una donna di 66 anni spirati a Villa Scassi; il più anziano un 94enne ricoverato sempre nel nosocomio genovese. Nessuno si riferisce invece all'ASL5. Il triste totale raggiunge 3.780.



Ospedalizzati. Ci sono 631 ricoverati negli ospedali liguri, di cui 64 in terapia intensiva. La giornata porta un calo di 6 rispetto a ieri, ma con differenze tra territori: ASL1 -6, ASL2 +4, San Martino (+1), Galliera (-2), Villa Scassi (-2), ASL3 (-2) e ASL4 (+1). Calo anche in ASL5: due pazienti in meno. Al momento ci sono 70 ricoverati con 7 terapie intensive, tutti al San Bartolomeo di Sarzana.



Isolamento domiciliare. Ci sono 5.381 persone, in calo di 149 rispetto a ieri.



Guariti*. Sono 236 in più, che portano il totale a 73.760.



Sorveglianza attiva. Il totale è di 5.658: ASL1 1.299, ASL2 1.194, ASL3 2.034, ASL4 468 e ASL5 663.







* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)