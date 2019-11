Due milioni dalla Regione per i programmi di sviluppo della differenziata

Liguria - Circa 2 milioni di euro per il finanziamento di programmi per lo sviluppo della raccolta differenziata sono stati stanziati oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone.



“A livello regionale stiamo superando la quota del 50% di raccolta differenziata – ricorda l’assessore Giampedrone - un traguardo che prima della nostra legge non era neppure immaginabile. L’obiettivo da raggiungere rimane il 65% a livello regionale: è una battaglia anche culturale che stiamo vincendo, grazie al rispetto degli obiettivi fissati con la nostra legge (n.20/2015) e alle risorse che negli ultimi tre anni abbiamo sempre destinato interamente a favore dei Comuni in maggiore difficoltà nel traguardare gli obiettivi prefissati”.



I finanziamenti derivano in parte dall’ecotassa, che viene reinvestita al 100% in politiche ambientali, e in parte, per poco più di 774mila euro, dalla redistribuzione del contributo richiesto ai Comuni meno virtuosi, secondo un programma che coinvolge tutto il territorio regionale: il 50% dell’importo complessivo viene distribuito in parti uguali alle Province e alla Città Metropolitana di Genova, il 50% in base alla popolazione.



“La quasi totalità di del contributo della Città Metropolitana è destinato a sostenere il programma di interventi predisposto dal Comune di Genova, per affrontare al meglio la battaglia su questo tema così importante e invertire la tendenza rispetto alla situazione attuale”, conclude Giampedrone.