Dpcm Natale, ipotesi chiusura fra le regioni dal 18 dicembre

Liguria - Sarà l'analisi dei numeri e la relativa curva epidemiologica a regolare le prossime mosse del governo, pronto, nelle prossime ore, a far uscire l'atteso nuovo Dpcm che determinerà i comportamenti consentiti e non consentiti durante il periodo delle festività. La certezza è che il "coprifuoco" serale sarà confermato alle 22, anche per Natale, mentre su Capodanno si sta ancora discutendo, ma nessuna festa e nessun concerto saranno possibili. Anche la riapertura alle cene nei ristoranti potrebbe essere rinviata a dopo la Befana mentre molte città dovranno anche fare i conti con i possibili assembramenti da shopping, specialmente nella settimana immediatamente antecedente al Natale.



Per il resto siamo alle ipotesi in discussione fra esecutivo e regioni ma è chiaro che sulla questione degli spostamenti ci sono punti di vista differenti: il governo sta vagliando lo stop agli spostamenti tra regioni a partire dal prossimo 18 dicembre fino ai primi giorni di gennaio 2021, salvo la possibilità di ricongiungimento con le famiglie da parte degli studenti di ritorno dalle città universitarie e i lavoratori in trasferta ma solo in caso di parentele strette. Un no allo spostamento fra regioni che sarà sostenuto da un particolare e profonda lavoro di controllo sulle mobilità nei cosiddetti gangli, come stazioni ferroviarie, caselli e strade di grande comunicazione.