Dopo Genova anche Castelnuovo ha i suoi dolci "Coronavirus"

Liguria - Genova chiama e Castelnuovo risponde, anche ai tempi del panico da contagio. Ieri infatti nel Caffè Mangini della Superba, locale caro a Sandro Pertini, sono andati a ruba i pasticcini “Coronavirus al caffè”, pensati per addolcire un po' il clima di tensione creatosi in questi giorni anche nella nostra regione. Oggi invece è arrivata la versione castelnovese con l'immancabile proposta di Maurizio Montebello il quale ha realizzato bignè ad hoc con la glassa raffigurante Amuchina e forma del Covid 19.

Un'idea quella del pasticciere molto noto in Val di Magra, nata per rispondere alla richiesta di un cliente che gli aveva chiesto qualcosa da portare in ufficio per sdrammatizzare un po'.