Diventare amministratore di sostegno di una persona fragile, al via i corsi

Liguria - Partiranno a ottobre 2019, nelle province di Genova e Savona, per poi essere estesi a quelle di Imperia e La Spezia, i primi percorsi di preparazione per diventare Amministratore di sostegno (Ads) destinati a volontari e professionisti.



Diventare Amministratore di sostegno di una persona fragile (un familiare, un conoscente, il vicino di casa, o altro ancora) non significa provvedere alla sua assistenza ma assumere l’impegno di aiutarla a migliorare la qualità di vita, svolgendo quegli adempimenti che diversamente non potrebbero essere eseguiti dalla persona, nei limiti stabiliti dal Giudice tutelare.



Per fare questo, è necessaria un’adeguata preparazione dell’Amministratore di sostegno sia per offrire alla persona amministrata un aiuto competente e di qualità sia per offrire, allo stesso tempo, le necessarie competenze all’Ads e un supporto pratico per la gestione del caso.



Anche in Regione Liguria è stato istituito l’Elenco regionale degli Amministratori di sostegno, suddiviso in tre sezioni: volontari, professionisti, enti o associazioni.



La sezione dedicata ai volontari riguarda tutti coloro che, a titolo gratuito, si mettono a disposizione del Giudice tutelare offrendo il proprio tempo e le proprie energie per il sostegno e l’assistenza dei più deboli e bisognosi, quella dedicata ai professionisti interessa nello specifico, tra gli altri, avvocati, assistenti sociali, commercialisti che mettono a disposizione la loro professionalità rendendosi disponibili a svolgere funzioni di Ads; questa sezione è pensata soprattutto per mettere a disposizione dei Giudici tutelari un elenco di persone qualificate per la nomina di amministratori in presenza di situazioni complesse, che richiedono comunque una formazione/aggiornamento mirata e multidisciplinare.



I percorsi di preparazione per svolgere la funzione di Ads mirano a: saper identificare, di concerto con il Giudice tutelare e in rete con i Servizi sociali, sociosanitari e sanitari, i bisogni per i quali si rende necessaria la protezione giuridica, favorire il saper agire con competenza e ad agevolare il ruolo dell’Ads secondo il mandato definito dal Giudice tutelare.



PROCEDURA PER ISCRIVERSI AI PERCORSI DI PREPARAZIONE PER ADS E PER ACCEDERE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO



I soggetti che erogano percorsi di preparazione per Ads, li promuovono pubblicando il calendario dei corsi sul sito di Alisa, accessibile attraverso https://poliss.regione.liguria.it (sezione cittadini/corsi per Amministratori di sostegno).



Verranno indicati per ciascuna sessione il numero massimo di iscrizioni previste, sedi e orari, indirizzo e-mail di riferimento ecc.



Il cittadino, “potenziale” Amministratore di sostegno, può iscriversi al percorso di preparazione per Ads, secondo le modalità riportate sul sito istituzionale di Alisa accedendo a https://poliss.regione.liguria.it (sezione Cittadini/Corsi per Amministratori di sostegno).



Previa valutazione positiva da parte dell’Ente che ha promosso il percorso di preparazione per Ads e della Commissione regionale competente, verrà rilasciato un “patentino Ads” documento personale certificante il numero di iscrizione all’elenco regionale Ads.



Lo strumento dell’Elenco regionale Ads sarà a disposizione dei Giudici tutelari di tutti i Tribunali della Regione Liguria, per la nomina di Amministratori di sostegno.



ELENCO DEGLI ENTI RICONOSCIUTI IDONEI (DA APPOSITA COMMISSIONE REGIONALE) A EROGARE PERCORSI DI PREPARAZIONE PER ADS



Associazione Itaca Sostiene – Amministrazioni di Sostegno Solidale

Contatti:

tel. 334.5448617

mail: itacasostiene@gmail.com

http://www.itacasostiene.org



Associazione Genovese Amministratori di Sostegno (AGAS)

Contatti:

tel. 392.3488221

mail: agas.ge@gmail.com

http://www.agasge.it/



Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Liguria

Contatti:

tel. 010.2758830

mail: info@oasliguria.net

http://www.oasliguria.org/



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova

Contatti:

tel. 010.566217

mail: segreteria@ordineavvocatigenova.it

https://www.ordineavvocatigenova.it/



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di La Spezia

Contatti:

tel. 0187.524276 - 0187.514101

mail: segreteria@ordineavvocatidellaspezia.it

http://www.ordineavvocatidellaspezia.it



I percorsi di preparazione per Ads verranno svolti a livello regionale e avranno inizio nel mese di ottobre 2019, è già possibile prendere contatto con gli Enti idonei per avere maggiori informazioni.



I soggetti volontari o professionisti che hanno partecipato ai corsi di formazione, previo valutazione di apposita Commissione regionale, verranno inseriti nell’Elenco Regionale Ads nella corrispondente sezione «volontari» o «professionisti» (i professionisti già nominati Ads verranno iscritti direttamente all’Elenco regionale Ads ma saranno tenuti ad aggiornamenti).