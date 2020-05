Distribuzione mascherine: sistema sbloccato dopo problemi per alta richiesta

Liguria - Tutto sostanzialmente regolare sino alle 8, poi il blocco. Il sistema informatico non ha retto all'immensa mole di richieste e la distribuzione gratuita delle mascherine nelle farmacie della Liguria ha dovuto temporaneamente arrestarsi. Qualche farmacia ha annunciato l'accaduto con un cartello appeso fuori, aspettando che il problema fosse risolto dai tecnici. A conti fatti un'ora abbondante di stop per poi ricominciare a funzionare ma è chiaro che davanti alle farmacie le code si sono susseguite un po' ovunque, non diversamente da quanto accadeva nelle prime settimane dell'emergenza: l'annuncio della distribuzione in forma gratuita delle 500mila mascherine chirurgiche avrebbe dovuto, in primis, riguardare tutti coloro i quali non le avevano ricevute per posta. Ma, considerando il fatto che di protezioni continueremo a parlare (e ad usarne) per molto tempo, è chiaro che tutti, anche quelli che già le avevano ricevute, hanno la necessità di fare scorte. Come detto, per averle è sufficiente andare in una qualsiasi farmacia sul territorio regionale con la propria tessera sanitaria, quella che riporta il codice fiscale e saranno ammesse le consegne per conto terzi (purché siano liguri), portando con sè le tessere originali delle persone per cui si fa la coda, a prescindere dal nucleo famigliare di appartenenza. Qualcuno, incontrato da Cds durante i sopralluoghi nei pressi delle diverse farmacia, l'ha ironicamente definita con l'epiteto storico di "presa della Bastiglia". Chi è in coda spesso e volentieri ha già il codice fiscale in mano proprio per agevolare il personale, ma è chiaro che di fronte ad una richiesta così imponente, diventa difficile fare presto.



Una mattinata a singhiozzo, insomma. E arrivano subito le critiche dalle opposizioni: "Cronaca di un disastro annunciato: questa mattina la tanto decantata distribuzione di mascherine nelle farmacie del territorio regionale è risultata un fallimento senza appello - attaccano i consiglieri regionali di Linea Condivisa, Partito Democratico e Italia Viva -. Le mascherine quasi ovunque sono arrivate nel pomeriggio di ieri e gli operatori non hanno avuto il tempo di caricarle nel sistema, che oggi ha inizialmente dimostrato difficoltà di accesso, fuori intanto si sono create lunghe code di cittadine e cittadini, in attesa della consegna. Una operazione che doveva essere gestita con buon senso e capacità organizzativa, diventata per taluni una occasione di propaganda elettorale, con un sistema che ha mostrato i suoi limiti, mettendo in difficoltà sia la comunità, sia le farmacie, che si trovato a lavorare con un sistema che non funziona. Inoltre, ad aggravare la situazione, il tutto non è stato gestito in termini di flussi, infatti si sono create file, e quindi assembramenti di persone, in barba a tutte le norme e prescrizioni vigenti. La tanto decantata, a livello pubblicitario, capacità di agire e reagire sembra davvero poca cosa”.



Anche il consigliere regionale Fabio Tosi è critico: "Tanta propaganda e pochi fatti, come al solito. Oggi i liguri si sono presentati in farmacia per ritirare le mascherine gratuite promesse dalla giunta Toti in pompa magna: peccato che poco dopo le 8 del mattino, quando le richieste sono diventate 'importanti', il sistema informatico sia andato in tilt. Diversi farmacisti segnalano che non appena si tenta di scansire il tesserino sanitario del cliente, il sistema si blocca restituendo 'errore'. Morale: tanti liguri in coda davanti alle farmacie per ricevere le sospirate due (due!) mascherine chirurgiche, che poi non vengono loro consegnate perché il sistema informatico regionale va in tilt". Tosi aggiunge: "Criticità che sono state riscontrate anche su un altro fronte: dal 1 maggio, in Liguria sarebbe dovuto diventare elettronico anche il buono celiachia. Sul sito di A.Li.Sa ad esempio si legge: 'Il buono celiachia diventa elettronico (dematerializzato): per gli acquisti dei prodotti inseriti nel registro nazionale del ministero della Sanità sarà sufficiente avere con sé la propria tessera sanitaria insieme al pin. Per utilizzare il budget mensile, a cui si ha diritto, sarà sufficiente comunicare alla cassa che si intende usufruire del budget per il pagamento dei prodotti, inserendo nell'apposito dispositivo la tessera sanitaria e digitando il proprio pin. Come già per i buoni cartacei, il credito avrà validità di un mese, al termine del quale la tessera si ricaricherà automaticamente. Il cittadino potrà usufruire dei buoni in tutto il territorio regionale e non solo nella Asl di residenza'. Questo in teoria. Ma funziona? Macché: alla prova del nove, la tessera sanitaria non funziona e i prodotti li paghi a prezzo pieno senza poter usufruire del buono celiachia".