Disservizi ferroviari, tavolo in Regione Liguria sulla situazione

Liguria - Si è tenuto ieri un tavolo tecnico in Regione Liguria dedicato alla situazione e monitoraggio del servizio ferroviario regionale, anche a seguito dei disservizi ferroviari che si sono verificati in Liguria in data 16 agosto us. Oltre Comitato dei Pendolari della linea Acqui - Genova-Comitato Difesa Trasporti Valli Stura ed Orba, hanno partecipato l’Assessore ai Trasporti e Turismo di Regione Liguria Avv. Giovanni Berrino, l’Ing. Gabriella Rolandelli di Regione Liguria, la Dott.ssa Giovanna Braghieri di Trenitalia-Divisione Passeggeri Regionale Direzione Regionale Liguria, Assoutenti, i pendolari Genova-Milano, il Ponente Ligure federato Assoutenti.



"Per quanto accaduto il 16 agosto, che ha visto la cancellazione di 23 treni, l’Assessore Berrino ha confermato che il fatto, pur rimanendo grave, è comunque un fatto eccezionale, ma non tutto il trasporto ferroviario regionale può essere definito negativo per quanto accaduto il 16 agosto. Al momento Regione Liguria sta calcolando le penali che verranno comminate a Trenitalia, con ovvie rassicurazioni da parte della stessa Trenitalia che tale situazione non si ripeterà. A seguito della presentazione della relazione di Regione Liguria sul “Monitoraggio del Contratto di Servizio con Trenitalia SpA per il trasporto ferroviario regionale anni 2015-2019”, nella quale è stato evidenziato un generale (media su tutte le linee regionali liguri, la nostra parrebbe né migliorata né peggiorata) miglioramento del servizio in termini di puntualità, soppressioni, ecc abbiamo ribadito la nostra insoddisfazione su svariati punti (ritardi cronici di alcuni treni che in alcuni casi riescono poi a recuperare, condizioni dei convogli anche a causa dell’elevata età media del materiale rotabile, poca informazione sia a bordo treno sia tramite app Trenitalia e comunicazioni del CRM, ecc). Abbiamo inoltre sottolineato come, seppur sia stato apprezzato lo sforzo a limitare a 2 settimane la parziale interruzione dei treni in agosto, anche in quel frangente i disservizi sono stati non pochi (pullman sostitutivi che non aspettavano i treni di coincidenza, fermate saltate -soprattutto a Cornigliano, carenza di assistenza e informazioni anche cartacee a bordo pullman peggiorate e non veritiere, ecc). Al momento attuale non si ha riscontro positivo per quanto riguarda la Ccoppia aggiuntiva di treni stante la non disponibilità economica della cifra. L’Assessore Berrino si è comunque impegnato nel continuare a cercare le risorse per l’operazione, nonostante sia convinto ed abbia dichiarato che, appena ottenuta la coppia aggiuntiva, troveremo qualcos’altro di cui lamentarci. Non si hanno ancora nuove informazioni relative alle possibili evoluzioni per la nostra linea derivanti dalle fasi di costruzione del ponte in sostituzione del Morandi Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili informazioni in merito. Siamo comunque stati rassicurati del fatto che cercheranno il più possibile di concentrare temporalmente le lavorazioni che necessiteranno la chiusura della linea. Abbiamo chiesto informazioni sulle notizie che ipotizzavano una riduzione dei trasferimenti Stato -> Regione Liguria per il TPL: in una prima fase è stato scongiurato il taglio di 300 milioni di €, resta da scongiurare un taglio 58 milioni di € (per Regione Liguria si parla di 2,2 milioni di €). Abbiamo inoltre chiesto se vi sono novità sul Tavolo Congiunto Regione Liguria - Regione Piemonte, nelle persone, rispettivamente, dell’Assessore Berrino e dell’Assessore Gabusi. Ci è stato riferito che la segreteria dell’Assessore ligure è in attesa di risposta sulla disponibilità all’incontro dell’Assessore piemontese. A nostra volta siamo in attesa di un incontro con l’Assessore Gabusi per presentargli il Comitato e le problematiche della linea ferroviaria Genova - Ovada - Acqui anche in vista del suddetto tavolo congiunto».