Discoteche, parchi tematici, residenze universitarie, via libera alla riapertura

Liguria - Con una nuova ordinanza regionale via libera alla riapertura di discoteche, residenze universitarie, parchi tematici, sagre e fiere. Per quel che riguarda la sale da ballo viene specificato che la misura entrerà in vigore limitatamente alla sola somministrazione di bevande e alla ristorazione. Riaprono anche le residenze universitarie (strutture ricettive e locazioni brevi), il che consentirà il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di assegnaiari di posto alloggio, limitatamente ad esigenze comprovate da situazioni ostative al dentro o alla permanenza presso le rispettive residenze anagrafiche o connesse al percorso di studio, avallare dalle Università o dagli istituti di alta formazione artistica e musicale. Via libera anche a parchi acquatici (parchi tematici e di divertimento), attività di formazione professionale nei diversi contesti (aula, laboratori, imprese), come percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente, scuole e corsi di lingua. Dal 16 giugno sarà consentita l'apertura di sagre e fiere oltre che di altri eventi e manifestazioni alle stesse assimilabili nel rispetto delle Linee guida delle precedenti ordinanze.