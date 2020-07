Dieselgate, Codacons chiama gli automobilisti liguri

Liguria - Nuova iniziativa legale del Codacons intentata direttamente in Germania, dove ha sede la volkswagen. L'affondo è infatti legato al cosiddetto affare 'Dieselgate'. "Ad aprire la strada ai risarcimenti in favore degli automobilisti la Corte Federale che, come noto, ha emesso una sentenza storica condannando la società al risarcimento del danno nei confronti del proprietario un’auto truccata. La decisione ha sostanzialmente affermato il diritto del consumatore alla restituzione dell’automobile alla casa automobilistica e al rimborso del prezzo pagato detratti unicamente i km percorsi", spiegano dal Codacons, che invita i proprietari di auto Volkswagen residenti in Liguria a partecipare all’azione scaricando l’apposita modulistica alla pagina https://codacons.it/scandalo-dieselgate-agisci-adesso/ o chiamando il numero 89349966.