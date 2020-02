Dal basilico ai muscoli, i cibi liguri che accendono la passione

Liguria - Dal peperoncino allo zafferano, dal curry a km0 al basilico genovese DOP, dal pesce ai muscoli, e per i dolci, immancabili ricette, a base di miele, pinoli e frutta di stagione: sono innumerevoli i prodotti della campagna e del mare considerati superfood naturali dell’amore, ai quali vengono attribuiti dalla tradizione straordinari poteri e che, per gusto e qualità nutrizionali, stasera abbonderanno sulle tavole liguri per rendere la cena delle coppie indimenticabile.



Successo assicurato per la serata è con i menù che gli Agrichef di Campagna Amica Liguria proporranno presso le proprie strutture e che accompagneranno la tradizionale consegna del dono con quasi quattro italiani su dieci (37%) che hanno scelto di regalare fiori mentre a seguire si classificano cioccolatini o altri dolciumi (30%), vestiti, abbigliamento o accessori (25%) e gioielli o altri oggetti di valore (8%) secondo l’indagine on line della Coldiretti condotta tra coloro che hanno deciso di festeggiare con un omaggio.



Sulle tavole della passione non può mancare il peperoncino da sempre considerato un potente afrodisiaco per l'effetto vasodilatatorio sulla circolazione periferica, mentre un elisir d’amore che favorisce anche la digestione è lo zafferano prodotto dagli stimmi essiccati dei fiori di "crocus sativus". Allo stesso modo il Basilico Genovese DOP stimola i sensi, mentre ricette a base di pesce e mitili sono sempre consigliate per stupire la persona amata. In Liguria poi si può anche avere il curry a km0, che ha il potere di risvegliare il desiderio maschile, mentre per gli amanti dei sapori forti c’è anche l’aglio, che Galeno definì il bulbo "eccitante per Venere" con proprietà stimolanti che gli antichi romani attribuivano anche allo scalogno.