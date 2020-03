Dal 18 al 25 marzo blindato in casa un ligure su tre

Liguria - IlSole24Ore ha provato a capire quanto gli italiani stiano rispettando le stringenti misure anti contagio. Il quotidiano economico si è affidato a Next 14, gruppo specializzato in marketing technologies. Per condurre l'operazione sono stati aggregati e incrociati dati geo-referenziati con indicatori Istat, Agenzia delle Entrate, Open Data, riuscendo così ad analizzare i flussi di spostamenti degli italiani. La rilevazione è stata effettuata su un campione nazionale, nei cinque giorni lavorativi dal 18 marzo al 25 marzo, confrontati con i dati nei primi cinque giorni lavorativi di febbraio, precedenti al decreto di lock down e al primo caso di Codogno.



La media nazionale, secondo lo studio, dice che la percentuale di persone che dal 18 al 25 marzo sono rimaste a casa è del 33%. Solo il 21% ha continuato ad andare al lavoro, mentre il 19% è uscito da casa, senza andare al lavoro, con tragitti tra i 200 e i 500 metri. C’è anche chi si è mosso su distanze più lunghe. Il 27,5% del campione si è allontanata da casa per più di mezzo chilometro. E in Liguria? Questo il verdetto: 32,4 per cento a casa, 19.4 per cento al lavoro, 48.2 per cento... in movimento. Valori non dissimili da quelli delle altre regioni. La forbice massima, per quanto concerne i casalinghi, è di circa 10 punti percentuali: dal 39 per cento del Trentino Alto Adige al 29.8 della Puglia.



